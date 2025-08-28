La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los valores actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar correspondientes al mes de septiembre de 2025.

Además, el organismo enfatizó la importancia de un trámite esencial, que se trata de la entrega de la Libreta AUH 2024, requisito indispensable para cobrar el 20% retenido durante el año anterior, lo que implica un adicional de hasta $165.000 por cada hijo.

Cuál es el monto para AUH de ANSES

En septiembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) volvió a ajustarse conforme a la fórmula de movilidad. El valor por hijo quedó en $115.064,72, y en el caso de quienes tengan hijos con discapacidad, el monto ascendió a $374.670,30.

Es importante recordar que la ANSES aplica una retención del 20% sobre cada pago hasta que se presente la Libreta AUH.

Monto por hijo en septiembre: $115.064,72. Cobro efectivo: $92.051,78 (retención de $23.012,94).

Monto por hijo con discapacidad en septiembre: $374.670,30. Cobro efectivo: $299.736,24 (retención de $74.934,06).

Esto significa que las familias no perciben la totalidad del beneficio de manera mensual, ya que siempre queda un porcentaje reservado.

Cuánto se recibe por la Tarjeta Alimentar de ANSES

Los montos confirmados, según el caso, son los siguientes:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se deposita sin necesidad de inscripción adicional y corresponde a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

De qué forma se puede recibir el monto retenido a AUH por ANSES

Además del pago mensual, los titulares de AUH pueden recuperar la suma retenida durante todo 2024 mediante la presentación de la Libreta AUH.

Ese trámite permite cobrar un extra de hasta $165.000 por hijo, que en el caso de hijos con discapacidad puede superar los $540.000.

La Libreta AUH es un documento que acredita:

Cumplimiento de controles médicos y de vacunación.

Asistencia a la escuela obligatoria.

La entrega de esta libreta es requisito indispensable. Si no se presenta durante dos años seguidos, la ANSES tiene la facultad de suspender la prestación.

Qué monto entrega la Libreta AUH de ANSES

Los montos que se otorgan son los siguientes:

Monto por hijo: $115.064,72

Monto por hijo con discapacidad: $374.670,30

Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20%, que solo se devuelve al presentar la Libreta AUH. Por eso, los montos efectivos a cobrar este mes son:

AUH por hijo: $92.051,78

AUH por hijo con discapacidad: $299.736,24

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

El paso a paso es el siguiente:

A través de Mi ANSES: