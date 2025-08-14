La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que, durante agosto de 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán una suba en el monto mensual y, además, un pago complementario vinculado al plus por la Libreta de Asignación.

Este apoyo financiero tiene como objetivo compensar el aumento del costo de vida y asegurar que las familias cuenten con recursos extra para afrontar sus necesidades.

Cómo es el extra para AUH de ANSES en agosto 2025

El pago adicional estará destinado a quienes hayan entregado la Libreta de Asignación Universal, requisito clave para percibir el 20% retenido a lo largo del año anterior. Asimismo, el nuevo monto, ajustado por el aumento, beneficiará a todos los titulares de AUH, sin importar si cobran a través de bancos, billeteras virtuales o el Correo Argentino.

Con la actualización de agosto de 2025, el importe base de la AUH se eleva conforme a la fórmula de movilidad. A este valor se añade el 20% retenido, que ANSES reintegra una vez presentada la Libreta, lo que implica que quienes accedan al extra percibirán un ingreso superior al de meses previos.

El depósito se acreditará en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada, siguiendo el cronograma de pagos de ANSES, establecido en función del número de DNI.

De qué forma podés tramitar la Libreta AUH de ANSES

El paso a paso para acceder es el siguiente:

Reunir la documentación: llevar el formulario de Libreta impreso desde Mi ANSES o retirarlo en una oficina.

Completar con la escuela y el centro de salud: deben firmar y sellar las secciones correspondientes.

Presentar en ANSES: de forma presencial con turno o por la web, subiendo fotos claras del formulario.

Esperar la acreditación: el monto extra se deposita en la cuenta habitual en el siguiente ciclo de pago.

Cuándo cobra AUH de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos es el siguiente: