La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que en septiembre se acreditará un refuerzo económico de hasta $600.000 destinado a determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este beneficio adicional se aplicará junto al aumento del 1,9% previsto para la prestación.

Este pago extra corresponde al 20% retenido cada mes del monto total de la AUH, dinero que se acumula y luego se libera en una sola entrega.

Quiénes pueden acceder a los $600.000 extras que entrega ANSES

El plus de $600.000 está destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cumplen ciertas condiciones: tener tres hijos a cargo o un hijo con discapacidad.

Para acceder, es fundamental presentar la Libreta AUH completa, que funciona como comprobante de escolaridad, vacunación y controles médicos del menor.

Cuáles son los montos de la Libreta AUH de ANSES en septiembre 2025

Los montos que se otorgan, según el caso, son los siguientes:

1 hijo/a: $188.069 y $612.401 con discapacidad

2 hijos: $376.138,80 y $1.224.802 con discapacidad

3 hijos: $564.208,20 y $1.837.203 con discapacidad

4 hijos: $752.277,60 y $2.449.604 con discapacidad

5 hijos: $940.347,00 y $3.062.005 con discapacidad

6 hijos: $1.128.416,40 y $3.674.406 con discapacidad

Se debe tomar en cuenta la retención del 20% por parte del organismo estatal.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

Para cobrar el 20% acumulado que ANSES retiene cada mes de la AUH, es obligatorio cumplir con los siguientes pasos: