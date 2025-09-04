ANSES entrega $600.000 extras a partir de septiembre de 2025: a quién está dirigido
Enterate a continuación quiénes percibirán el monto extra que otorga el ente estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que en septiembre se acreditará un refuerzo económico de hasta $600.000 destinado a determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este beneficio adicional se aplicará junto al aumento del 1,9% previsto para la prestación.
Este pago extra corresponde al 20% retenido cada mes del monto total de la AUH, dinero que se acumula y luego se libera en una sola entrega.
Quiénes pueden acceder a los $600.000 extras que entrega ANSES
El plus de $600.000 está destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cumplen ciertas condiciones: tener tres hijos a cargo o un hijo con discapacidad.
Para acceder, es fundamental presentar la Libreta AUH completa, que funciona como comprobante de escolaridad, vacunación y controles médicos del menor.
Cuáles son los montos de la Libreta AUH de ANSES en septiembre 2025
Los montos que se otorgan, según el caso, son los siguientes:
- 1 hijo/a: $188.069 y $612.401 con discapacidad
- 2 hijos: $376.138,80 y $1.224.802 con discapacidad
- 3 hijos: $564.208,20 y $1.837.203 con discapacidad
- 4 hijos: $752.277,60 y $2.449.604 con discapacidad
- 5 hijos: $940.347,00 y $3.062.005 con discapacidad
- 6 hijos: $1.128.416,40 y $3.674.406 con discapacidad
Se debe tomar en cuenta la retención del 20% por parte del organismo estatal.
Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES
Para cobrar el 20% acumulado que ANSES retiene cada mes de la AUH, es obligatorio cumplir con los siguientes pasos:
- Acceso a Mi ANSES: ingresar al portal con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Verificación de datos: en la sección Hijos, seleccionar Libreta AUH y confirmar que la información registrada sea correcta.
- Generación del formulario: hacer clic en Generar Libreta AUH y descargar el documento emitido por el organismo.
- Certificaciones requeridas: imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para validar la asistencia, y al centro de salud para completar la firma del calendario de vacunación y controles médicos obligatorios.
- Carga digital: una vez completo, sacar una foto del formulario firmado (en formato JPG, clara y de menos de 3 MB) y subirla a través de Mi ANSES.
- Confirmación final: enviar la Libreta y esperar la validación. Si los datos son correctos, el organismo acreditará el monto extra correspondiente.