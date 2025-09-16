A partir de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un bono superior a los $400.000, destinado de manera excepcional y por única vez a los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

La medida se confirmó luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, dato que sirvió como referencia para definir los ajustes que impactarán en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, en el marco de la Ley de Movilidad vigente.

De qué se trata el bono extra de $400.000 que entrega ANSES en septiembre 2025

A partir de agosto, un grupo específico de beneficiarios recibirá un refuerzo económico extraordinario: se trata de los titulares de la Asignación Familiar por Adopción, una de las prestaciones incluidas dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES. El organismo ya fijó el nuevo monto, que desde septiembre alcanzará los $408.517, luego de aplicarse el último aumento del 1,9%.

Podrán acceder al beneficio los trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del Fondo de Desempleo, titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, así como también jubilados y pensionados que pertenezcan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, corresponde a quienes cobren la AUH o la Asignación por Embarazo.

Cómo es el trámite para la Asignación por Adopción de ANSES

El refuerzo por adopción puede gestionarse tanto de forma virtual en la web oficial de ANSES como de manera presencial. Para esta última modalidad, es necesario:

Reunir la documentación requerida. Solicitar un turno en ANSES. Presentarse en la oficina asignada. Dar seguimiento al estado del trámite.

Cuáles son los requisitos para la Asignación por Adopción de ANSES

La prestación está dirigida a familias que hayan adoptado y cumplan con los parámetros de ingresos y situación laboral. Entre las condiciones figuran: