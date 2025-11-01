La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que entregaron la Libreta AUH en septiembre recibirán el 20% retenido durante 2024 junto con el cronograma de pagos de noviembre.

Este pago adicional corresponde al importe acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y se acredita de forma automática una vez transcurridos 60 días desde la presentación del formulario.

Cuándo se cobra la Libreta AUH de ANSES en noviembre 2025

El pago de la AUH en noviembre se realizará según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

El procedimiento puede realizarse tanto de forma virtual como presencial, y no requiere solicitar turno previo.

Alternativa online: