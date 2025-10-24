La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el pago de las cuotas correspondientes al Seguro por Desempleo, un programa dirigido a empleados registrados que perdieron su trabajo por motivos ajenos a su voluntad, como despidos injustificados, finalización de contrato o interrupciones laborales no voluntarias.

Este beneficio funciona como un sostén económico temporal destinado a acompañar al beneficiario durante el período en que procura reintegrarse al ámbito laboral.

Cómo es la Asignación por Desempleo de ANSES que se paga en el final de octubre 2025

El monto mensual del Seguro de Desempleo representa el 75% del mejor salario percibido durante los últimos seis meses trabajados, aunque se establecen topes mínimos y máximos que se ajustan de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La duración del beneficio puede alcanzar hasta 12 meses, según los aportes acumulados por cada trabajador.

De acuerdo con la Resolución 5/2025 emitida por la Secretaría de Trabajo, los valores vigentes son los siguientes:

Monto máximo: $322.000

Monto mínimo: $161.000

Para acceder al Seguro de Desempleo, se deben cumplir ciertos requisitos:

Haber perdido el empleo sin causa justificada, por finalización de contrato o despido involuntario.

Presentar la certificación de servicios y remuneraciones, el telegrama de despido o documentación judicial que acredite la desvinculación.

Iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la pérdida del empleo. En caso de superar ese plazo, se descontará una cuota por cada día de demora.

El proceso de solicitud puede realizarse en línea a través de Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo, con turno previo.

Cuándo se paga la Asignación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El cronograma de pagos es el siguiente: