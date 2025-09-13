ANSES comenzó a entregar las Becas Progresar de septiembre 2025: cuánto cobran
Conocé a continuación los montos que entrega la prestación a través del organismo estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha esta semana el cronograma de cobros para los beneficiarios de las Becas Progresar correspondientes a septiembre de 2025.
Durante este mes, los estudiantes inscriptos percibirán un monto de $35.000, cifra que permanece vigente. Al mismo tiempo, continúa abierta la segunda y última instancia de inscripción, destinada a quienes deseen incorporarse al programa en cualquiera de sus categorías.
Cuándo cobran las Becas Progresar de ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos es el siguiente:
- Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
Cuáles son los requisitos para recibir las Becas Progresar de ANSES
Para acceder se necesita lo siguiente:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal (mínimo 2 años para nivel obligatorio y trabajo; 5 años para nivel superior).
- Tener entre 16 y 24 años (hasta 30 para estudiantes avanzados y sin límite para enfermería).
- No superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) como ingreso familiar. En agosto, el SMVM es de $ 322.200, por lo tanto el tope es de $ 966.600.
- Ser alumno regular y cumplir con las condiciones académicas del programa.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso.
- Participar en actividades complementarias que exige el programa.
En el caso de Potenciar Trabajo, los requisitos son:
- Edad entre 18 y 24 años (hasta 35 si no se tiene empleo formal).
- Cursar un trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
Para poder acceder al beneficio, los ingresos de los postulantes no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). De este modo, el tope mensual quedó establecido en $322.200 a partir de agosto.
En el caso de quienes ya perciben la prestación y deseen renovarla, será obligatorio presentar un certificado de escolaridad junto con la acreditación de haber aprobado una cantidad mínima de materias correspondientes al ciclo lectivo anterior.
La convocatoria incluye a estudiantes de educación obligatoria (primaria y secundaria), de nivel superior (terciario y universitario) y también a quienes se encuentren cursando capacitaciones en oficios o formación profesional. Las instituciones educativas pueden ser tanto de gestión estatal como privada, aunque en estas últimas se aplican ciertas limitaciones para poder acceder.