La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Educación actualizaron una de las condiciones socioeconómicas para acceder desde abril a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Becas Progresar 2024.

Se trata de los límites de ingresos permitidos para ser parte de los beneficios previsionales y que se encuentran amalgamados a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Por qué cambiaron los montos de las Becas Progresar y AUH de ANSES en mayo 2024

Este viernes el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil oficializó la suba del 15% del piso base por jornada laboral: será en dos tramos, con fecha de revisión pautada para junio.

Los incrementos oficializados a través de la Resolución 9/2024 alteraron las condiciones socioeconómicas de acceso a las Becas Progresar y AUH ANSES.

Cuál es el nuevo requisito para las Becas Progresar de ANSES

Los solicitantes a las Becas Progresar de la categoría Obligatoria deberán cumplir con nueve condiciones básicas:

a) Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos DOS (2) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI);

b) Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca entre dieciséis (16) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos;

c) La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478;

d) Cumplir con la condición de alumno regular;

e) Participar en las actividades complementarias que el Programa determine con el objeto de cumplir con su finalidad. La participación en cursos de orientación vocacional - virtual y asincrónico - será de carácter obligatorio;

f) Cumplir con las condiciones académicas;

g) Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad;

h) Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva;

i) Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma "PROGRESAR".