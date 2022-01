Para Emmanuel Álvarez Agis la situación es clara: Argentina no va a poder avanzar si no cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Sin el acuerdo con el Fondo, pensar un acuerdo económico es francamente irrisorio. Sin el acuerdo, Argentina se cae del mapa" le explicó a Iván Schargrodsky en Radio 10.

Pero advirtió que: "Por más que el departamento de marketing del Fondo diga que los acuerdos son buenos, los acuerdos sirven para devolverle la plata, no para el crecimiento, lo que es una postura 'lógica'".

E insistió sobre la necesidad de tener dólares para lograr acuerdos de precios y salarios consistentes: "Vos le podes decir a las empresas y sindicatos de que vamos a tener un acuerdo y que vamos a inflar al 25%; ahora, acto seguido, ellos te van a preguntar a cuánto vas a devaluar. Para que ese acuerdo tenga confianza, se necesita que sea con bolsillos llenos de dólares. Si estás flojito de dólares, en esa mesa se van a dar la mano, pero no va a funcionar".

"Las economías no son pelotitas de tenis, no rebotan. El crecimiento de este año responde a dos factores: uno es la vacuna y otra es que las empresas no se ahogaron durante la pandemia", marcó con una metáfora de las suyas para hablar de la recuperación de la economía en el último año.

Y le respondió a algunos sectores kirchneristas que creen que hay que desconocer la deuda que tomó la gestión de Cambiemos: "Que le pregunten a Cristina porqué decidió pagarle al Fondo cuando estaba en default con los acreedores privados. Si bien pagar es un esfuerzo y una extracción de recursos, siempre es mejor pagarla".