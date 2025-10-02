La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a jubilados y pensionados, donde se contemplan los haberes, los incrementos por movilidad y el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En esta última parte del año, los adultos mayores reciben un refuerzo fundamental: el medio aguinaldo. Este adicional se abona junto con los haberes del mes y se calcula en base a la mejor remuneración obtenida en el semestre anterior.

Qué sucederá con el aguinaldo de ANSES para los jubilados en 2025

En diciembre, además del haber mensual, se sumará el aguinaldo. El cronograma definido por el ente estatal será entre el 9 y el 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1 → 09/12

DNI 2 y 3 → 10/12

DNI 4 y 5 → 11/12

DNI 6 y 7 → 12/12

DNI 8 y 9 → 12/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0 → 09/12

DNI 1 → 10/12

DNI 2 y 3 → 11/12

DNI 4 y 5 → 12/12

DNI 6 y 7 → 15/12

DNI 8 y 9 → 16/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1 → 17/12

DNI 2 y 3 → 18/12

DNI 4 y 5 → 19/12

DNI 6 y 7 → 22/12

DNI 8 y 9 → 23/12

Cómo queda el calendario de pagos de fin de año para jubilados de ANSES

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 → 10/11

DNI terminados en 2 y 3 → 11/11

DNI terminados en 4 y 5 → 12/11

DNI terminados en 6 y 7 → 13/11

DNI terminados en 8 y 9 → 14/11

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0 → 10/11

DNI 1 → 11/11

DNI 2 → 12/11

DNI 3 → 13/11

DNI 4 → 14/11

DNI 5 → 17/11

DNI 6 → 18/11

DNI 7 → 19/11

DNI 8 y 9 → 20/11

Jubilados con haberes superiores al mínimo