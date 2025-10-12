La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los detalles del pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2025. Los montos se ajustaron según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, con un aumento del 1,9% para mantener el poder adquisitivo de las familias.

Los beneficiarios recibirán sus haberes según el último dígito de su DNI, en fechas escalonadas a lo largo del mes.

Cuáles son los titulares de AUH de ANSES que reciben extras en octubre 2025

Los ingresos extra tienen que ver con los siguientes programas:

Tarjeta Alimentar

Este programa brinda un apoyo económico destinado a la compra de alimentos y bebidas sin alcohol, funcionando como un refuerzo mensual para mejorar la nutrición familiar. Los montos establecidos para octubre de 2025 son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días

Se trata de un beneficio nutricional adicional, cuyo propósito es fortalecer la salud y el desarrollo de los niños menores de 3 años. El refuerzo otorga $42.711 por cada hijo dentro de esa franja etaria, en el marco del Plan 1000 Días impulsado por ANSES.

Libreta AUH 2025

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) permite acceder al 20% retenido del total de la prestación a lo largo del año. Para cobrarlo, las familias deben presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad correspondientes. El monto a percibir puede alcanzar hasta $165.000 por hijo, y el trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de ANSES o en línea a través de su sitio web oficial.

Qué monto entrega AUH de ANSES en octubre 2025

Los montos al día de hoy son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo estándar: $93.800,77 (se abona el 80% mensual, equivalente a $75.040,62; el 20% restante, $18.760,15, se libera con la presentación de la Libreta AUH).

$93.800,77 (se abona el 80% mensual, equivalente a $75.040,62; el 20% restante, $18.760,15, se libera con la presentación de la Libreta AUH). Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $402.831,11 (se paga el 80% mensual, $322.264,89; el 20% restante, $80.566,22, se cobra al presentar la Libreta AUH).

$402.831,11 (se paga el 80% mensual, $322.264,89; el 20% restante, $80.566,22, se cobra al presentar la Libreta AUH). Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.572,85.

$58.572,85. Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

Cuándo cobra AUH de ANSES en octubre 2025

El cronograma de pagos se conforma de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9/10

DNI terminado en 1: 13/10

DNI terminado en 2: 14/10

DNI terminado en 3: 15/10

DNI terminado en 4: 16/10

DNI terminado en 5: 17/10

DNI terminado en 6: 20/10

DNI terminado en 7: 21/10

DNI terminado en 8: 22/10

DNI terminado en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.