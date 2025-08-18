Con la difusión del índice de inflación correspondiente a julio, quedaron definidos los incrementos que aplicarán desde septiembre en las jubilaciones, pensiones y asignaciones que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según lo establecido por el Decreto de Movilidad del Gobierno de Javier Milei, los haberes se ajustan mensualmente tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, medición que realiza el INDEC.

A cuánto llegarían las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio registró un 1,9%. En consecuencia, las jubilaciones, pensiones y haberes de ANSES tendrán ese incremento a partir de septiembre.

A esto se suma la continuidad del bono previsional de $70.000, vigente desde marzo de 2024, destinado a quienes perciban menos de $390.220,69 sin el refuerzo. Para quienes superen ese tope, el adicional se abonará de manera proporcional.

Con esta actualización, los jubilados que reciben la prestación máxima de ANSES pasarán a cobrar en septiembre $2.154.562,04, frente a los $2.114.388,66 que percibieron en agosto.

Los nuevos montos definidos para las prestaciones son los siguientes:

Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11.

Pensión No Contributiva (PNC): de $219.944,55 a $224.123,50.

Por otra parte, quienes perciban menos de $390.220,69 (la jubilación mínima más el refuerzo) accederán al bono previsional de $70.000. En los casos en que el haber se acerque a ese límite, se otorgará un monto proporcional. De esta forma, los ingresos finales quedarán de la siguiente manera: