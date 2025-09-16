La suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH) responde a la actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este organismo determina el reajuste de los haberes tomando como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Qué monto alcanza AUH de ANSES en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo alcanzan a familias pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad y constituyen un pilar central dentro del esquema de asistencia social.

En esta oportunidad, la variación inflacionaria de agosto fijó un aumento del 1,9% que impactará en octubre de 2025 sobre los haberes de programas sociales y previsionales. Este ajuste repercute de forma directa en lo que perciben los beneficiarios y también en los ingresos de otras prestaciones relacionadas.

De acuerdo con lo informado por la ANSES, la AUH pasa de $115.064,73 a $117.250,96 tras la actualización. No obstante, el sistema mantiene la retención del 20% del total, suma que se liquida una vez al año únicamente para quienes acrediten en tiempo y forma la documentación exigida.

Por lo tanto, el monto mensual efectivo que recibirán las familias titulares será de $93.800,77 en octubre de 2025. En el caso de la Asignación por Embarazo, la suma será exactamente la misma, bajo las mismas condiciones de cumplimiento y acreditación.

Respecto de la AUH destinada a hijos con discapacidad, el incremento establece un valor total de $402.831,11. Como en el esquema general, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se transfiere una vez que el beneficiario presente la documentación correspondiente y mantenga vigente la condición médica.