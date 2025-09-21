La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 se aplicará un incremento del 1,87% destinado a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y titulares de las asignaciones familiares del SUAF.

No obstante, el bono de $70.000 para jubilados y pensionados continuará sin cambios, ya que permanece congelado por el veto al Decreto 613/2025. Debido a esta situación, quienes reciben dicho refuerzo tendrán una mejora efectiva menor a la evolución del IPC.

Cuál será el aumento para las asignaciones de ANSES en octubre 2025

Los montos según cada caso son los siguientes:

Jubilados y pensionados de ANSES

Con el bono sin modificaciones, las actualizaciones de octubre serán las siguientes:

Jubilación mínima: sube de $320.277,17 a $326.266,35 (diferencia de $5.989,18). Con el bono de Anses, el haber total será de $396.266,35, lo que representa un incremento real del 1,53%.

sube de $320.277,17 a $326.266,35 (diferencia de $5.989,18). Con el bono de Anses, el haber total será de $396.266,35, lo que representa un incremento real del 1,53%. Jubilación máxima: pasa de $2.155.162,17 a $2.195.463,70, es decir, $40.301,53 más.

pasa de $2.155.162,17 a $2.195.463,70, es decir, $40.301,53 más. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): aumenta de $256.221,74 a $261.013,09, diferencia de $4.791,35. Sumado el bono, asciende a $331.013,09, con un ajuste real del 1,47%.

PNC (Pensiones no contributivas) por discapacidad y vejez: de $224.194,02 a $228.386,45 (suba de $4.192,43). Con bono, totalizan $298.386,45, lo que implica un incremento real del 1,43%.

de $224.194,02 a $228.386,45 (suba de $4.192,43). Con bono, totalizan $298.386,45, lo que implica un incremento real del 1,43%. PNC para madres de 7 hijos: se eleva de $320.277,17 a $326.266,35 (diferencia de $5.989,18). Con el bono, el monto será de $396.266,35, con una suba real del 1,53%.

Asignaciones familiares del SUAF

En octubre también se actualizarán los valores para el primer rango de ingresos del SUAF. Cabe aclarar que el importe final depende de la franja de ingresos familiares.

Asignación por hijo: de $57.549 a $58.625 (+$1.076).

Hijo con discapacidad: de $187.379 a $190.883 (+$3.504).

Nacimiento: de $67.079 a $68.333 (+$1.254).

Prenatal: de $57.549 a $58.625 (+$1.076).

Adopción: de $401.075 a $408.575 (+$7.500).

Matrimonio: de $100.441 a $102.319 (+$1.878).

Cónyuge: de $13.960 a $14.221 (+$261).

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH también tendrá un ajuste del 1,87% en octubre:

AUH: pasa de $115.088 a $117.240 (+$2.152). El pago directo, tras la retención del 20% de Anses, será de $93.792.

AUH con discapacidad: de $374.745 a $381.753 (+$7.008). Con el descuento del 20%, el cobro directo quedará en $305.402,40.

Además, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las prestaciones del Plan de los Mil Días también se ajustarán con la movilidad de Anses. En este marco, el Complemento Leche pasará de $43.405 a $44.217, lo que implica un aumento de $811,67.