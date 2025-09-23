El proyecto de ley del presupuesto para 2026 confirma que los Créditos ANSES que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social no volverán a estar disponibles.

De esta manera, el ente de la seguridad social mantendrá suspendida esta línea crediticia y los beneficiarios que busquen acceder a préstamos tendrán que gestionarlos en bancos u otras instituciones privadas.

Qué sucederá con los créditos ANSES en 2026

Durante la administración de Alberto Fernández, los Créditos ANSES dejaron de estar disponibles para los beneficiarios de la AUH y del SUAF. Sin embargo, en el tramo final de su gestión, el programa se amplió a empleados registrados y a monotributistas.

Con la asunción de Javier Milei, la política dio un giro radical. Mediante el Decreto 421/2025, la nueva gestión dispuso la eliminación definitiva de esta herramienta de financiamiento, lo que alcanzó no sólo a jubilados y pensionados del SIPA, sino también a titulares de la PAUM, de las PNC, a asalariados y a monotributistas.

El Presupuesto 2026 reafirma esta decisión: el texto oficial no incluye ninguna referencia a un posible regreso de los créditos, confirmando que el Gobierno no planea reactivarlos.

Así, quienes cobren prestaciones de ANSES y busquen un préstamo deberán recurrir al sistema financiero privado, que suele ofrecer condiciones más exigentes que las del organismo estatal. Para el actual Ejecutivo, el financiamiento debe quedar bajo la órbita del mercado.