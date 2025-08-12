A lo largo de agosto de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) seguirá realizando los pagos correspondientes al Programa Hogar, el beneficio económico que ayuda a cubrir el costo de la garrafa de gas.

Sin embargo, es fundamental estar al tanto de las condiciones necesarias para acceder al subsidio, así como también de los motivos que podrían dejar a una persona fuera del programa.

Por qué podés quedar excluido del Programa Hogar de ANSES

Durante agosto, el organismo estatal sigue adelante con los pagos del Programa Hogar, pero es importante conocer en qué casos podrías quedar afuera del beneficio o tener que hacer gestiones para regularizar tu situación.

Conexión a gas natural: Quienes tengan el servicio de gas por red a su nombre o en su vivienda, no pueden acceder al subsidio. Esto también aplica si algún integrante del hogar figura como titular del medidor o si gestionaron la Tarifa Social de Gas. Si tu domicilio tiene conexión, podés tramitar el Certificado de Negativa de Servicio ante la empresa distribuidora y presentarlo en Anses con turno. Otra alternativa es dar de baja el suministro directamente con la compañía prestadora.

Quienes tengan el servicio de gas por red a su nombre o en su vivienda, no pueden acceder al subsidio. Esto también aplica si algún integrante del hogar figura como titular del medidor o si gestionaron la Tarifa Social de Gas. Si tu domicilio tiene conexión, podés tramitar el Certificado de Negativa de Servicio ante la empresa distribuidora y presentarlo en Anses con turno. Otra alternativa es dar de baja el suministro directamente con la compañía prestadora. Ingresos familiares elevados: El ingreso total del grupo no debe superar los 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Si vivís con alguien que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a 3 SMVM. En el caso de monotributistas, el tope general es hasta la categoría C, y categoría D si hay una persona con CUD. En zonas del sur del país, los márgenes son más altos: Hasta 2,8 SMVM o categoría D del monotributo, sin CUD. Hasta 4,2 SMVM o categoría E, si se acredita un CUD.

Estas excepciones aplican en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Si los ingresos superan los montos establecidos, será necesario solicitar un turno en Anses para revisar la situación y poder corregirla.

Cobro duplicado: Si más de una persona del mismo grupo familiar está percibiendo el Programa Hogar, habrá que regularizar el caso en Anses con turno.

Si más de una persona del mismo grupo familiar está percibiendo el Programa Hogar, habrá que regularizar el caso en Anses con turno. Interrupción por falta de cobros: Si no recibís el subsidio durante tres meses seguidos, el sistema suspende el beneficio y deberás gestionar nuevamente la inscripción.

Si no recibís el subsidio durante tres meses seguidos, el sistema suspende el beneficio y deberás gestionar nuevamente la inscripción. Datos familiares desactualizados: Si la información registrada en Anses sobre tu grupo familiar no es correcta, podés actualizarla sin turno previo desde la web o acercándote a una oficina.

Quiénes pueden solicitar el Programa Hogar de ANSES en agosto 2025

Para mantenerte como beneficiario activo, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones básicas:

No contar con conexión a gas natural ni haber solicitado la tarifa social del servicio.

Que el ingreso del grupo no supere 2 SMVM o la categoría C del monotributo.

Si hay una persona con CUD, los topes suben a 3 SMVM o categoría D.

En las provincias del sur y Patagones (Bs. As.), el límite es de 2,8 SMVM o categoría D. Con CUD, llega hasta 4,2 SMVM o categoría E.

Cómo saber si recibís el Programa Hogar de ANSES en agosto 2025

Para saber si el pago está programado durante agosto, podés hacer la consulta por los siguientes canales:

Mi Anses: Ingresá a la plataforma con tu CUIL y clave personal. Dentro de la sección "Mis cobros", podés verificar si tenés pagos asignados y su fecha.

Teléfono: Llamá al 0800-222-7376 y seleccioná la opción correspondiente a "Programa Hogar". El servicio atiende de lunes a viernes, de 8 a 20 h.

Correo electrónico: También se puede consultar escribiendo a programahogar@mecon.gob.ar.

Recordá mantener tus datos personales y familiares actualizados en ANSES, para evitar demoras o interrupciones en el cobro del beneficio.