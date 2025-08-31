Se lanzó un nuevo programa de préstamos exclusivo para ciertos grupos de ANSES que despertó gran interés entre sus beneficiarios. La iniciativa apunta a brindar apoyo financiero a ciertos sectores, generando expectativas sobre quiénes podrían acceder y bajo qué condiciones.

El anuncio generó consultas y comentarios, ya que muchos se preguntan si podrían ser parte de esta posibilidad y cómo afectaría su planificación económica. Mientras tanto, los potenciales solicitantes buscan orientarse sobre los pasos a seguir y las opciones disponibles.

Cuáles son los créditos a los que pueden acceder los titulares de ANSES

Los titulares de ANSES tienen la posibilidad de solicitar préstamos bancarios a través de dos entidades:

Quienes cobran sus haberes por este banco pueden acceder a créditos de hasta $2.500.000. El trámite se realiza ingresando al home banking, seleccionando “Préstamos”, simulando el crédito para calcular cuota y plazo, y finalmente confirmando la solicitud. Banco Nación: Los beneficiarios que perciben sus haberes por Banco Nación pueden solicitar préstamos de hasta $3.000.000. El procedimiento es similar: ingresar al sitio web del banco, simular el crédito y confirmar la solicitud. Los plazos de devolución van de 12 a 72 meses con cuotas fijas.

Estos préstamos están dirigidos a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, jubilaciones y pensiones, y deben solicitarse a través del home banking de cada banco. La acreditación final puede demorar hasta 48 horas hábiles.

Requisitos para acceder