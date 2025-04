Este lunes el Gobierno volvió a generar un simbronazo económico, luego de la ficticia salida del cepo cambiario y de una profunda devaluación que perjudicará notablemente a los argentinos.

Pero esta parece ser una situación que le es indiferente al propio viceministro de economía, quien durante una entrevista con Antonio Laje, lo confirmó sin problemas.

Ante la pregunta del periodista de qué pasaría este lunes y si miraría con atención lo que sucederá en los mercados y la economía, Daza afirmó muy suelto: “No sé y no me importa”.

De todas maneras, a continuación reveló que “es un día trascendental” para “usar todo ese potencial” y “liberar a los argentinos de una de sus necesidades más importantes”.