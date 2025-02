La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, para acceder al cobro del 20% acumulado durante el año anterior, es necesario presentar la Libreta. Este procedimiento permite verificar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

Generalmente, el plazo para entregar este documento vence el 31 de diciembre. Sin embargo, Anses decidió extender la fecha límite hasta el 31 de marzo de 2025, según lo dispuesto en la Resolución 1237/2024.

De qué forma se tramita la Libreta AUH de ANSES

Se deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección «Hijos» y luego a «Libreta AUH».

Verificar si falta completar algún dato y, en ese caso, generar el formulario para descargarlo o recibirlo por correo electrónico.

Imprimir el formulario y completarlo en el centro de salud o la escuela correspondiente, asegurándose de incluir firmas y sellos requeridos.

Sacar una foto del formulario completo y subirla nuevamente en mi Anses.

Recibir un correo electrónico de confirmación que acredita que la presentación fue realizada correctamente.

El trámite puede realizarse tanto de manera presencial acudiendo a una oficina de Anses sin turno previo o vía web a través de la plataforma mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué sucede si no presento la Libreta AUH de ANSES

Si el trámite no se realiza antes del 31 de marzo de 2025, los titulares perderán el derecho a cobrar el 20% retenido correspondiente al año 2023. No obstante, la falta de presentación de la Libreta no implica la suspensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo que el 80% del beneficio continuará depositándose de manera habitual.

Asimismo, sin la Libreta, no será posible acceder al Complemento Salud, un pago anual equivalente a una AUH, que forma parte del Plan de los Mil Días.

Otro perjuicio es la pérdida del derecho a la Ayuda Escolar Anual, ya que su otorgamiento depende de la acreditación de la regularidad escolar.

Por el momento, Anses no ha habilitado el trámite para presentar la nueva Libreta de AUH y cobrar el 20% retenido del año pasado. Se espera que el organismo comunique en los próximos meses la fecha de apertura para esta gestión.