Como todos saben, Boca derrotó a Gimnasia en la Bombonera y River terminó empatando ante Atlético Tucumán en un encuentro que, para muchos, estuvo rodeado de polémicas.

Sin embargo, Ricardo Zielinski considera y sigue sostenendo que el encuentro estuvo lejos de ser polémico e incluso destacó el arbitraje de Patricio Lousteau, quien fue duramente criticado por perjudicar en gran medida al 'Millonario' en el encuentro que definió el torneo.

"Dirigió bien. El gol de Rafael Santos Borré, de diez árbitros, cinco no lo cobran. Y de los penales, ninguno fue. No hubo jugadas polémicas. El offside, si hubiese sido al revés, hubieran dicho que tenía un hombro o la nariz adelantada", destacó el entrenador que es adorado por los hinchas de Boca.

Sobre el duelo que hicieron ante los de Gallardo a principio de mes, el 'Ruso' analizó. "El primer tiempo no me gustó, hubo 15 ó 20 minutos en los que River nos superó. Pensaba que podía llegar a ser como el 3-0 por Copa de la Superliga (2019), con presión, incomodándolo a River. Algo que me molestó muchísimo fueron las quejas del partido, en el área de River también hubo agarrones", destacó en diálogo con 'Olé'.

Finalmente, contó sobre el recordado encuentro de la Promoción en el que era DT de Belgrano que "nunca lo volví a mirar. En general, trato de no volver a mirar los partidos. Sí me acuerdo de quiénes hicieron los goles y todo, claro, pero no lo he mirado. Termina una cosa y siempre se te viene otra encima. Me manejo así en todos los aspectos de mi vida."