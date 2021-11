Tras la derrota por 3-0 con Bolivia en La Paz, cuarta al hilo en Eliminatorias, Óscar Washington Tabárez enfrentó a los periodistas de su país en conferencia de prensa. Allí, aseguró que no considera renunciar al cargo y hasta subió la apuesta: “No sé quien me puede exigir eso”.

Al ser consultado sobre su continuidad, el entrenador de la selección uruguaya se plantó: “Soy un profesional de esto, hice un contrato y en el está redactado todo lo que tengo que hacer”.

Dijo Tabárez: “Ese tipo de decisiones se toman a otro nivel y si las toman, se van a respetar, como siempre. Hay maneras de hacer las cosas, no sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que llevó aquí".

Y cerró: "No considero irme tirando la toalla y no quiero hablar más porque voy a decir algo de más y no es conveniente”.