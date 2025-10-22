Desde que Franco Mastantuono llegó al Real Madrid y sorprendió en su primera conferencia de prensa, el DT Xabi Alonso lo tiene muy bien considerado.

Hace unas semanas, el entrenador explicó por qué el Merengue no cedió al zurdo a la Argentina para disputar el Mundial Sub 20.

Y este miércoles, en la previa del duelo ante Juventus por Champions, Alonso le respondió de manera rotunda a un periodista que sugirió que el surgido en River, de apenas 18 años, tiene "imprecisiones en el último tercio de la cancha".

La respuesta rotunda de Xabi

"Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros", contestó Xabi.

Hoy con Juventus, el domingo se jugará el clásico ante el Barcelona por la Liga. Franco tiene chances de seguir sumando minutos en Madrid.