Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia, terminó el clásico platense discutiendo con los jugadores de Estudiantes porque le reciminaron un gesto que le hizo a su parcialidad. Tras el partido, el golero del 'Lobo' explicó los motivos de su reacción: una dificultad que sufre en el habla.

“Lo que se vio. El mal trato de la gente, de la maldad de tirar cosas todo el tiempo, de meterse con una dificultad que tengo desde chico, son cosas que no van, que no le suman a nuestro fútbol. Que te puteen, si, pero hay cosas que no van”, explicó Rodrigo a la prensa.

Las imágenes llegaron hasta Wado de Pedro, que padece desde chico la misma dificultad en el habla, y el ministro del Interior llamó a Rey.

"Hablé con Rodrigo Rey, arquero de @gimnasiaoficial, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido en que estas actitudes "no suman como sociedad ni a nuestro fútbol". Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia", escribió Wado de Pedro.