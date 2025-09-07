Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina al superar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario y en los festejos se le rompió el trofeo, quedando en dos partes.

Luego del encuentro en el que el “Fortín” superó al “Ferroviario” con dos goles de Jano Gordon, se viralizó un video en el que el delantero Braian Romero se encontraba sacándose una foto con el trofeo y su familia, y al agarrarlo estaba desprendido.

Después de sacarse la foto intentando acomodarlo, el jugador dijo a las cámaras: “No sé, lo rompieron”, entre risas.