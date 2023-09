"No somos de las mejores selecciones del mundo pero tenemos una cultura futbolística que nos va a hacer volver a ser de los mejores del mundo. No sé cuándo, pero yo creo que no faltará mucho", dijo Lionel Scaloni en septiembre de 2018 tras un empate sin goles ante Colombia en Nueva York que marcó su debut como entrenador.

Y se cumplió en solo cuatro años con los títulos de Argentina en la Copa Amércia, Finalissima y el Mundial. El video es Juan Pablo Varsky, que lo rescató y compartió en sus redes. Escuchar completo, hace bien.