Semifinal de Copa Sudamericana
Violencia y polémica en Chile: el penal a favor de la U en el último minutos que privó a Lanús de la victoria
Por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana, sin público por la sanción al equipo trasandino pero con graves hechos violentos en la previa contra la delegación argentina, Lanús empató 2-2 con la U. El polémico penal que sufrió el Granate del brasileño Daronco.
Tras una violenta previa, que incluyó piedrazos al micro de Lanús, el Granate empató 2 a 2 ante Universidad de Chile en el estadio Nacional de Santiago sin público -por la sanción a los trasandinos tras los violentos hechos ante Independiente- por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
El Grana se vuelve a Buenos Aires con un sabor amargo porque estuvo dos veces en ventaja y porque la igualdad de la U llegó por esta polémica mano que sancionó como penal el árbitro brasileño Daronco.
La calentura de Izquierdoz
"El árbitro me dijo desde que empezó el segundo tiempo 'le voy a cobrar penal al 30'"
Resumen de un partidazo con final caliente
Tras el final, los cuerpos técnicos y suplentes se cruzaron fuerte.
Los graves hechos de violencia en la previa
La revancha, en la Fortaleza el próximo jueves.