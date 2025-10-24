Tras una violenta previa, que incluyó piedrazos al micro de Lanús, el Granate empató 2 a 2 ante Universidad de Chile en el estadio Nacional de Santiago sin público -por la sanción a los trasandinos tras los violentos hechos ante Independiente- por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Grana se vuelve a Buenos Aires con un sabor amargo porque estuvo dos veces en ventaja y porque la igualdad de la U llegó por esta polémica mano que sancionó como penal el árbitro brasileño Daronco.

La calentura de Izquierdoz

"El árbitro me dijo desde que empezó el segundo tiempo 'le voy a cobrar penal al 30'"

Resumen de un partidazo con final caliente

Tras el final, los cuerpos técnicos y suplentes se cruzaron fuerte.

Los graves hechos de violencia en la previa

La revancha, en la Fortaleza el próximo jueves.