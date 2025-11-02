Lionel Messi convirtió un golazo, pero su equipo cayó 2-1 ante Nashvilley deberá definir la serie de playoffs de la MLS como local.

El argentino aprovechó un espacio que encontró en el área rival para sacar un zurdazo brillante y letal.

Pese al impacto emocional del gol, Inter Miami no logró revertir la historia y terminó perdiendo. Ahora, el conjunto de Messi deberá jugar un tercer encuentro en su estadio para seguir con vida en la lucha por el título.