Golazo del crack
Video imperdible: el misil de Messi directo al ángulo, captado desde atrás del arco
El capitán de la Selección Argentina marcó un tanto espectacular en la derrota de Inter Miami frente a Nashville. Una grabación casera registró el momento y se hizo viral en las redes.
Lionel Messi convirtió un golazo, pero su equipo cayó 2-1 ante Nashvilley deberá definir la serie de playoffs de la MLS como local.
El argentino aprovechó un espacio que encontró en el área rival para sacar un zurdazo brillante y letal.
Pese al impacto emocional del gol, Inter Miami no logró revertir la historia y terminó perdiendo. Ahora, el conjunto de Messi deberá jugar un tercer encuentro en su estadio para seguir con vida en la lucha por el título.