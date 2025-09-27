Un verdadero crack
Video espectacular: el golazo de Julián Álvarez al Real grabado por los hinchas desde la tribuna
El delantero argentino fue el gran protagonista del derbi madrileño. Marcó un doblete en el triunfo por 5 a 2. Uno de los goles, de tiro libre, fue captado desde la tribuna y el video es viral.
Julián Álvarez volvió a demostrar su jerarquía en el fútbol español al convertirse en protagonista del histórico triunfo del Atlético de Madrid por 5-2 frente al Real Madrid, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Con este doblete, Álvarez suma cinco goles contra su eterno rival
El segundo tanto ² superior del arco rival.
Un hincha captó el momento desde la tribuna y el video se viralizó en las redes.
- La imagen de la transmisión: