La relación entre Diego Maradona y Juan Sebastián Verón pasó por muchas idas y vueltas. Fueron compañeros en Boca y luego el 'Diez' fue el DT de la 'Brujita' en la selección. Sin embargo, tuvieron sus roces y hasta una pelea pública en un partido a beneficio.

Sin embargo, el actual presidente de Estudiantes pareció dejar la puerta abierta a la reconciliación: "El tiempo cura toda herida".

"No estoy peleado con Maradona y nunca tuve ninguna palabra, quizás sí una contestación. A mi no me gusta que me falten el respeto y menos de un jugador de fútbol. Es feo escuchar del otro lado que te tiraste para atrás en un partido, pero bueno queda ahí", declaró Verón para '90 Minutos'.

"A mí, algún entredicho o lo que diga sobre mí, no me va a cambiar en nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve la suerte de compartir equipo con él y fue lo mejor", agregó la 'Brujita' en Fox Sports.

Y para cerrar, tras el pedido de Ruggeri, aseguró: "Sí, ya se va a dar el abrazo con Maradona. No es algo que no vaya a pasar. Hay que encontrar el momento nomás".