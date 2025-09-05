Verón bancó a Independiente y cuestionó el fallo de la Conmebol: ''Eligieron la más fácil''
El presidente e ídolo de Estudiantes hizo una publicación en redes en contra del fallo de Conmebol que eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana tras los violentos hechos en su estadio en el partido ante Universidad de Chile. El firme comunicado del Rojo en respuesta.
Tras la decisión de Conmebol de sentenciar la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana por los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda en el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile, Juan Sebastián Verón se pronunció.
"Eligieron la más fácil", escribió en sus redes el presidente e ídolo de Estudiantes de La Plata tras la descalificación del Rojo.
Y agregó: "Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así... y no justifico ningún tipo de violencia eh, pero muy injusto todo".
La sanción a Independiente
Además de quedarse sin su mayor competencia de la temporada, el club deberá pagar una multa de 250 mil dólares. En tanto, Universidad de Chile pasará a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima que dirige Pipo Gorosito.
Cuando los chilenos jueguen de local, será a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.