Verón bancó a Independiente y cuestionó el fallo de la Conmebol: ''Eligieron la más fácil''

Tras la decisión de Conmebol de sentenciar la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana por los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda en el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile, Juan Sebastián Verón se pronunció.

"Eligieron la más fácil", escribió en sus redes el presidente e ídolo de Estudiantes de La Plata tras la descalificación del Rojo.

Y agregó: "Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así... y no justifico ningún tipo de violencia eh, pero muy injusto todo".

La sanción a Independiente

Además de quedarse sin su mayor competencia de la temporada, el club deberá pagar una multa de 250 mil dólares. En tanto, Universidad de Chile pasará a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima que dirige Pipo Gorosito.

Cuando los chilenos jueguen de local, será a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

El comunicado de Independiente

La postura del Rojo en redes