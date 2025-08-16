La fecha del fútbol argentino estuvo marcada por polémicas arbitrales que tuvieron mucha repercusión en las redes sociales.

Particularmente, en el partido que disputaron Huracán frente a Argentinos Juniors en el Ducó, que terminó con victoria para El Globo, hubo un momento arbitral desopilante que estalló en las redes sociales.

El “Lobo” Medina le sacó la segunda amarilla a Waller y lo expulsó de la cancha, pero resulta que se había confundido de jugador.

En realidad, el futbolista que había cometido dicha infracción había sido Hugo Nervo, zaguero del Globo. Para colmo, el VAR no funcionaba y no pudieron contar con esa herramienta tecnológica.

El árbitro tuvo que tomar la propia palabra del futbolista que le reconoció la falta y apoyarse en los asistentes para anular la roja, y sacar la amarilla correspondiente.