Independiente perdió 1 a 0 en Santiago frente a la Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. por un gol de Lucas Assadi.



El equipo de Julio Vaccari pareció merecer más pero se quedó en insinuaciones, y el entrenador se hizo viral por estos gestos a los jugadores.

Resumen del partido y gol

¿El Rojo mereció más? “Lo más justo hubiera sido un empate”, dijo el DT.

El próximo miércoles 21.30 en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el Rojo -de mal comienzo en el torneo Clausura- deberá ganar para continuar en el torneo continental.

En las redes hay muchas críticas a Vaccari.