El acto de Javier Milei, que en la previa hizo tendencia la palabra ‘autoatentado’ por el escenario de violencia que se intentó preparar -el presidente dijo que el kirchnerismo “intenta matarlo”-, estuvo signado por la presencia de barrabravas.

Gustavo Grabia identificó en Radio Con Vos a los violentos de Platense y River.

El ingreso de los barras

En A24 y otros canales dieron cuenta de la presencia de barras que llegaron a Moreno en la previa del cierre de campaña de La Libertad Avanza.

Todo muy libertario.

El informe completo de Grabia

Con pelos y señales, Gustavo Grabia desmenuzó la interna de los barras que participaron del acto libertario.