De Platense y River
Uno por uno: los barrabravas que ingresaron encapuchados al acto de Milei para protegerlo
¿Quiénes son los encapuchados que irrumpieron en el acto de cierre de campaña de Javier Milei? Gustavo Grabia los identificó en Radio Con Vos.
El acto de Javier Milei, que en la previa hizo tendencia la palabra ‘autoatentado’ por el escenario de violencia que se intentó preparar -el presidente dijo que el kirchnerismo “intenta matarlo”-, estuvo signado por la presencia de barrabravas.
Gustavo Grabia identificó en Radio Con Vos a los violentos de Platense y River.
El ingreso de los barras
En A24 y otros canales dieron cuenta de la presencia de barras que llegaron a Moreno en la previa del cierre de campaña de La Libertad Avanza.
Todo muy libertario.
El informe completo de Grabia
Con pelos y señales, Gustavo Grabia desmenuzó la interna de los barras que participaron del acto libertario.