Uno de sus sponsors de Independiente está involucrado en apuestas ilegales con menores

Independiente vuelve a ser noticia y no por lo futbolístico. Uno de sus sponsors, la casa de apuestas Sportsbet, es parte de un escándalo que está en la mira de la Justicia por apuestas clandestinas que involucra a menores de edad.

La investigación, de la que participaron agentes de Cibercrimen Contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas, de la Policía Federal Argentina y de Asuntos Internos, data de hace casi un año, y se aceleró tras los últimos allanamientos en Quilmes y Berazategui, operativos en los que detuvieron a siete implicados que deberán declarar ante el fiscal a cargo.

¿Cómo operaban? Captaban menores de edad para quitarles dinero.

La investigación

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Berazategui a cargo del doctor Daniel Ichazo trabajó un año luego de incontables denuncias que recibió por ludopatía infantil.

Y allí es donde aparece Sportsbet, publicidad que Independiente lleva en el pecho de su camiseta. La Justicia descubrió que además, funcionaba como casa de apuestas ilegales, cuyo principal operador es un agente perteneciente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y psicólogo social. ¡Y en conjunto con su esposa! La mujer, dueña de la "Banca Real" y también psicóloga social, usaba sus contacos en redes sociales para llegar a más jóvenes.

Esta pareja tenía además un programa de streaming, donde sorteaban sumas millonarias a diario, y se mostraba haciendo ostentación en viviendas de lujo y autos de alta gama.

Y hay más

Un integrante de Sportsbet de nombre Nicolás Silva, manejaba Nicobet, otro casino clandestino que operaba de la misma manera.

El Rojo se despega

"El vínculo nuestro solo es por el sponsoreo. Es como que pase algo en otra publicidad y nos vengan a allanar. No tiene muchos puntos de contacto", aclararon desde Independiente. Y negaron rotundamente haber recibido notificación alguna sobre allanamientos en su sede.