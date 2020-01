El domingo, Felicia Sonmez, periodista de The Washington Post, compartió en su cuenta de Twitter un link del periódico The Daily Beast.

La nota de 2016, databa sobre las acusaciones de agresión sexual realizadas contra Bryant en 2003 por una joven.

“Consideramos sus tuits inoportunos, no ha violado de manera clara y directa nuestras reglas en redes sociales”, justificó la directora adjunta de The Washington Post, Tracy Grant.

¿No tocarás a Kobe?

A su vez, la actriz Evan Rachel Wood recordó por Twitter la denuncia de violación que pesó sobre Kobe Bryant y desató un caos en las redes.

Tal fue el tamaño de las agresiones que sufrió, que debió proteger su cuenta.

La denuncia contra Kobe

Sucedió en junio de 2003, cuando una joven de 19 años denunció que Kobe Bryant la había violado.

Primero, cuando el basquetbolista fue notificado de la acusación, negó haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante; pero cuando le informaron que las pruebas de ADN habían dado positivas, admitió la relación aunque aseguró que fue "consensuada".

Bryant pagó una fianza de 25 mil dólares y dio una conferencia de prensa para dar su versión: "No la forcé a hacer nada en contra de su voluntad, soy inocente. Estoy furioso conmigo mismo por haber cometido el error del adulterio", dijo delante de su esposa Vanessa.

En la denuncia, la joven relataba que Bryant la besó al entrar a la habitación y ella accedió. Pero que después él intentó mantener relaciones sexuales y ella se negó. Intentó irse pero Kobe no la dejó. Comenzó a tocarla, la tomó del cuello y mediante el uso de la fuerza, la penetró.

Ella gritó que no en reiteradas ocasiones pero él la sujeto de la nuca y el cuello.

El asedio que seguiría a la denuncia fue tal que la joven decidió no volver a testificar. Así, en septiembre de 2004, la Justicia desestimó el juicio contra Bryant.

Fue entonces cuando el propio Kobe Bryant emitió un comunicado en el que se disculpaba con la denunciante y reconocía que ella se negó a tener relaciones: "Aunque realmente creo que este encuentro entre nosotros fue consensuado, ahora reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo. Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo siente que no dio su consentimiento para este encuentro".

Bryant y la denunciante llegaron a un acuerdo por el pago de 2,5 millones de dólares en concepto de daños.