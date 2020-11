Sucedió en España, antes del partido, un amistoso entre los equipos Viajes Interrias FF y el Deportivo Abanca.



El comunicado de la Real Federación Española de Fútbol ordenó hacer un minuto de silencio en homenaje al futbolista pero la joven, llamada Paula Dapena, no lo respetó.

Feminista confesa, la futbolista se negó a participar del mismo, sentándose en el césped de espaldas en señal de protesta.

"Por las víctimas, no se guardó un minuto silencio; entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas", explicó Dapena.

Su equpo perdió 10 a 0.