Juega Booocaaa
Un tiktoker gay reveló por qué la camiseta de Boca lo ayuda a conquistar hombres en el gimnasio
La camiseta xeneize siempre dio que hablar, pero nunca se le había atribuido la capacidad de ser furor entre la comunidad gay. Un joven tiktoker compartió un video en el que explica por qué la remera de Boca le sirve “para levantar manes”.
La camiseta de Boca siempre dio qué hablar. Bueno, esta vez este tik toker gay compartió un video en el que explica por qué la remera xeneize le rinde "para levantar manes”.
En el video que compartió en su cuenta, el joven contó: “Yo voy al gimnasio y vienen hasta heterocuriosos a hablarme. Este es mi tip para levantar chongos”.
¿Será por eso?