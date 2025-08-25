La camiseta de Boca siempre dio qué hablar. Bueno, esta vez este tik toker gay compartió un video en el que explica por qué la remera xeneize le rinde "para levantar manes”.

En el video que compartió en su cuenta, el joven contó: “Yo voy al gimnasio y vienen hasta heterocuriosos a hablarme. Este es mi tip para levantar chongos”.

¿Será por eso?