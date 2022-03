Carlos Morete, el 'Puma', hizo 105 goles con la banda y es el tercer máximo goleador en el superclásico. En diálogo con Súper Deportivo Radio, el Puma no dio vueltas al responder cuando le preguntar por el juego de Boca: "Hace muchísimo que no lo veo a Boca jugar bien. El último equipo de Boca que jugó bien al fútbol fue cuando lo tuvo a Riquelme de 10. Era un delicia, pero se fue Riquelme y el fútbol argentino se quedó sin 10. Todos los equipos de Boca que tuvieron a él jugaban bien al fútbol".

Y en cuánto a la actualidad, consideró: "Hace rato que Boca no tiene un equipo que genere 7 u 8 situaciones de gol en un partido y eso es complicado, porque si vos no generas se te hace complicado jugar bien al fútbol y hacer goles", reveló, quien fuera campeón con Maradona en Boca en el Metropolitano del 1981.

En cambio, al hablar de River no ahorró elogios: "Este River me hace acordar al Barcelona de Cruyff, que era un equipo bárbaro. Tenía grandes figuras, jugaba muy bien al fútbol. A otro equipo que me hace acordar era el Real Madrid de la década del 70', era un equipo que te amasijaba de local y de visitante. Cuando te atacaban parecían que los hacían con 20 jugadores".

La vergüenza de Boca

"El último clásico Boca jugó en 50 metros, no pasó la mitad de cancha. Fue una vergüenza. No podés jugar así. Lo único que quiero es que Boca venga a la cancha de River a atacar. porque si viene a atacar será un partido de ida y vuelta y aparte es la única manera que tiene de ganar y es atacando".

Y cerró: "Los equipos que le ganan a River en la cancha de River son los que vienen a atacar y a River no le gusta que lo ataquen. Si Boca ataca se armará un lindo partido. De igual manera, para mí ganará River".