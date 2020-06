Después de que Diego Maradona confirmara su continuidad en Gimnasia tras una larga negociación, el DT comenzó a armar su equipo de trabajo para cuando retorne el fútbol y pidió sumar a otro histórico de la Selección argentina, que también es un gran amigo suyo, a su cuerpo técnico.

Se trata de Claudio Paul Caniggia, quien anteriormente había manifestado sus ganas de volver al mundo del fútbol. "Me gustaría trabajar con Diego. Es siempre una posibilidad. No solo con Diego, sino involucrarme y meterme en algo que me guste. Y nunca dije que no quiero estar como asistente o lo que sea dentro de un cuerpo técnico", declaró el Pájaro en febrero de este año.

El exdelantero de la Selección también había afirmado hace unos meses que "si había algo interesante podría involucrarme y que los demás podrían estar seguros de eso. Maradona ya tiene sus ayudantes y falta muy poco para que termine esta Superliga. No me estoy ofreciendo, pero puede ser una posibilidad en un futuro cercano."

Al parecer, el técnico del Lobo dio luz verde a los dirigentes para su incorporación y ahora restará que el Pájaro de una respuesta.