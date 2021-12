La Copa Libertadores volvió a ser prioridad para los equipos brasileños, tanto que en las últimas semanas, varios clubes del país se mostraron interesados en estrellas europeas. Uno de ellos fue Corinthians, que tiene en carpeta a Luis Suárez.

El uruguayo, de 34 años, tiene contrato en Atlético de Madrid hasta junio de 2022. Desde el Timão quieren aprovechar que el atacante no atraviesa su mejor momento en España, donde mantuvo un encontronazo público con el entrenador Diego Simeone y no convierte goles de manera oficial desde el 7 de noviembre.

Sin embargo, esto parece complicado ya que el propio Suárez descartó la idea de volver al fútbol sudamericano hace un tiempo atrás. "Voy a cumplir 35, me queda un año más en el Atlético y valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que volver al fútbol sudamericano con 36, 37 años, la gente te va exigir como si tuvieras 27 o 30", explicó en una entrevista con "Bola da vez".

Y agregó: "Dejar una imagen que vos ya no puedas rendir a ese nivel , prefiero tratar de evitarlo. Que me digan ‘no corre como antes, no hace los mismos goles que antes…Prefiero seguir disfrutando en otro en lado, que la condición física te dé hasta que te dé y puedas disfrutar más del fútbol, y no tanta presión. La presión que vos sentís acá en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 3