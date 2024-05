Un futbolista de Estudiantes chocó contra el surtidor de una estación de servicio: hay una empleada herida

Tiago Palacios es el protagonista de la noticia. El zurdo, campeón con Estudiantes de La Plata de la Copa de la Liga, chocó contra un surtidor de una estación de servicio ubicada en Retiro, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, e hirió a una empleada.

El siniestro sucedió en el cruce del Paseo del Bajo y la Autopista Illia, cuando el vehículo manejado por Tiago impactó contra uno de los surtidores. Una empleada sufrió traumatismo en ambas piernas y necesitó ser asistida por el SAME, y luego trasladada al hospital Fernández.

Según los testigos, la mujer se lastimó no por el impacto de la camioneta, sino en el intento de salir de la playa al ver venir a velocidad el vehículo.que conducía el pibe de 23 años. El hecho sucedió cerca de las 2 de la madrugada, unas horas después de que el plantel el campeón aterrizara en Buenos Aires con el avión privado que lo trasladó de Santiago del Estero.

Qué dijo titular del SAME sobre el accidente

Alberto Crescenti, titular del SAME, ofreció precisiones sobre el siniestro que tuvo a Tiago Palacios como uno de los protagonistas. "Había dos integrantes en el auto, que fueron los que colisionaron contra el surtidor", le dijo a TyC Sports Crescenti.

"A causa de eso, una dependiente de la estación de servicio recibió un traumatismo, por lo cual la hemos derivado al Hospital Fernández. El resto, el conductor y el acompañante, se negaron al traslado", agregó. Y remarcó: “Lo tenemos registrado como Tiago Palacios a uno que se negó a ser trasladado. Pero a la que trasladamos en realidad es a la dependiente de la estación de servicio. Está en el shock room”.

"Según me referían era politraumatismo. No corría riesgo su vida. Y el resto de estos muchachos no se quisieron trasladar. Así que me imagino que si se negaron al traslado no tenían ningún tipo de lesión", precisó la salud de los impicados, al tiempo que explicó: “Yo no puedo obligar cuando no se quieren trasladar. Nos ocupamos de la chica que había que trasladar. El resto, seguramente debe ser con intervención policial. Pero no tengo más data”.

Sin descanso

Los futbolistas del Pincha deben presentarse este mediodía en el Country de City Bell -lugar de entreno y concentración de Estudiantes- para almorzar y luego entrenar de cara a l partido por Copa Libertadores ante The Strongest, en Bolivia, que se disputará a 3600 metros de altura.