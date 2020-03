Instalado en Alemania tras incorporarse al Bayer Leverkusen y cumpliendo con la cuarentena ante el brote de coronavirus, Exequiel Palacios brindó una entrevista al programa "¿Cómo te va?" por AM 1030, donde le dejó un claro mensaje a su compañero de equipo, Lucas Alario, en caso de que lo llamen para jugar en Boca.

"Tengo claro que Alario siempre va a jugar en River. Le dije que ni se le ocurra ir para esos lados, ja", dijo Pala, ante los rumores que vinculan al Pipa con Boca pare ser refuerzo en el próximo mercado de pases. "Logró algo muy grande en el club y la gente lo reconoce muy bien", aclaró.

Por su parte, Alario reveló que había sido sondeado por el Xeneize luego que desde el club se contactaron con su representante, aunque el delantero dejó en claro que no jugaría en Boca "por el cariño que le tengo a River".

En cuanto a la cuarentena, Pala explicó que en Alemania les dieron dos semanas de aislamiento, aunque el gobierno no es tan estricto en hacerla cumplir. "Se ven personas por la calle y pocas con barbijo. Mas allá de eso, personalmente trato de no salir. Me quedo en casa entrenando y cuidándome", dijo.

De todas maneras, el ex River confesó que es difícil estar lejos de su país y sus seres queridos en un momento tan delicado para el mundo. "El coronavirus me preocupa porque en Argentina tengo a mi familia y amigos. Estoy constantemente comunicándome con ellos para saber como están".

Por último, Palacios volvió a recordar aquella final en Madrid. "Soy hincha de River. Siempre traté de dar lo mejor y por suerte me fue muy bien. Gané lo que nunca se logró: vencer en la final de la Libertadores al eterno rival. Vamos a quedar en la historia", concluyó.