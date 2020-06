Ismael Sosa, el ex Independiente y actual jugador del Pachuca, reveló las veces que André-Pierre Gignac el confesó sus ganas de jugar en Boca durante una entrevista con TyC Sports.

"A Gignac lo escuché un montón de veces hablando de Boca, porque la verdad que le sorprende la gente, la pasión del hincha", dijo el delantero, que compartió plantel con el francés en Tigres de México entre mediados de 2016 y fines de 2018.

"Muchas veces en reuniones, en asados, él decía que le gustaría jugar en Boca. Hasta tenía camisetas, de todo, no vendía humo", agregó Sosa en declaraciones con el programa "Presión Alta".

El delantero argentino compartió plantel con el francés en Tigres de México entre mediados de 2016 y fines de 2018. Actualmente se desempeña en Pachuca, donde tiene contrato hasta 2021 y aseguró que le gustaría regresar a Independiente una vez finalizado su vínculo.

En su momento, en octubre de 2019 y luego de la salida de Darío Benedetto al Olympique de Marsella, de Francia, Boca se comunicó con el representante de Gignac para hacer una oferta pero el francés no quiso saber nada. “La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres”, había declarado el delantero.