En noviembre de 2023, Boca perdió ante Fluminense la final de la Copa Libertadores. La séptima es una obsesión para el Xeneize y en cada entrevista a exfutbolista o referente actual, o a Juan Román RIquele o cualquier integrante del Consejo de Fútbol, se le pregunta por eso.

Diego González, exfutbolista que fue suplente en aquel partido, sorprendió con su declaración al recordar la final en Río de Janeiro. "Con cualquier otro entrenador hubiésemos ganado la Copa", dijo el Pulpo en nota con TNT Sports.

"Es una opinión personal. Con otro planteo, con otra forma de vivir la semana... No quiero entrar en lo que hizo y lo que no hizo. Sé yo que por ahí lo que se vivió en la semana... Yo, como entrenador, porque ya me sentía entrenador, sabía que no iba a jugar, trataba de tranquilizar a los muchachos, trataba de bajar lo que veía del otro lado", consideró el mediocampista.

Y agregó: "Uno, cuando está con la cabeza más fría con lo que iba a pasar, lo toma de otra manera. Había mucho alboroto y a los protagonistas les tenés que dar tranquilidad, hacerlos disfrutar un momento único. Porque para mí también era un momento único, la primera vez en 18 años que iba a estar dentro de una final de la Copa Libertadores. Lo viví de esa manera, que con otro entrenador le hubiésemos dado la alegría que tanto quiere y anhela el hincha de Boca".

Durísimo.