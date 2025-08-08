Hoy Mauro Icardi es sinónimo de lujo y confort, fruto de una exitosa trayectoria en el fútbol profesional con pasos por clubes como el Inter y el Galatasaray. Pero su vida no siempre estuvo marcada por los mismos privilegios.

Así lo reveló el español Sergi Gómez, quien compartió vestuario con el delantero argentino en La Masía del FC Barcelona, y recordó una anécdota tan curiosa como inesperada: una historia que incluye a una paloma y tiene a Icardi como protagonista.

Cuál es la historia de Sergi Gomez sobre Mauro Icardi en su paso por Barcelona

Durante su participación en el pódcast El After de Post United, el defensor español Sergi Gómez recordó una anécdota insólita que vivió con Mauro Icardi cuando compartían las divisiones juveniles del FC Barcelona, donde el delantero argentino jugó entre 2008 y 2011. “Coincidimos tres o cuatro temporadas, y en una de ellas vivimos juntos en un piso con Marc Muniesa y **Sergi Roberto”, comenzó el relato.

Según Gómez, todo empezó cuando Icardi lo invitó a dar una vuelta por un parque cercano a La Masía. Allí, el joven delantero apareció con una madera en forma de “Y” y una goma resistente comprada en la ferretería: se había fabricado una gomera casera. “Me dice: ‘Sergi, mira para arriba’, y había un palomo en un árbol altísimo, casi ni se veía. Estira la goma, lanza una piedra y el palomo cae desde 20 o 30 metros. Yo no lo podía creer”, contó entre risas.

Lo que parecía un simple juego de adolescentes tomó un giro inesperado. Icardi recogió la paloma, la desplumó, le retiró las piedras del buche y la ensartó con un alambre en forma de percha para cocinarla en una pequeña hoguera improvisada. “Se la comió delante mío, tal cual. Mauro Icardi, al que le tengo mucho cariño, porque vivimos muchas cosas juntos”, recordó el español, mientras el conductor del programa escuchaba atónito.

Como suele ocurrir con cualquier historia vinculada al actual jugador del Galatasaray, la anécdota se volvió viral en redes sociales. En la cuenta de TikTok del pódcast, los usuarios dejaron comentarios de todo tipo. Algunos bromearon con su historial mediático: “Maxi López también tiene una historia surrealista con Icardi”, escribió uno, haciendo alusión al recordado triángulo amoroso con Wanda Nara.

Otros, en cambio, minimizaron el episodio: “En Argentina es común, no sé de qué se sorprenden”, opinó un seguidor, mientras otro dudó de la veracidad de la historia: “¿Ustedes lo creen? Porque yo no”.

Entre la incredulidad y la diversión, la anécdota volvió a colocar a Mauro Icardi en el centro de la conversación digital, confirmando que su nombre siempre está ligado a episodios que generan impacto más allá de la cancha.