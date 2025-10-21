El club Torino volvió a rendir tributo a River Plate, en un gesto cargado de historia y emoción, mediante el lanzamiento de su tercera camiseta para la temporada 2025/26.

El equipo italiano presentó una prenda negra con una banda desvanecida en homenaje al Millonario y la frase "eterna amistad" en el dorso.

El anuncio tuvo como figura principal a Giovanni Simeone, delantero surgido en Núñez y actual jugador del Torino. En redes sociales, el club publicó el mensaje: "Compartimos la misma sangre, hermano".

El lazo entre ambos clubes nació tras la tragedia de Superga, ocurrida en 1949, cuando River viajó a Turín para disputar un amistoso solidario a beneficio de las familias de las víctimas.