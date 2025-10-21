"Compartimos la misma sangre"
Un club europeo homenajeó a River con una camiseta que recuerda la tragedia de Superga
"Compartimos la misma sangre, hermano", fue el mensaje compartido por el Torino de Italia. La indumentaria tiene detalles alusivos al vínculo que une a ambas instituciones desde la tragedia de Superga. .
El club Torino volvió a rendir tributo a River Plate, en un gesto cargado de historia y emoción, mediante el lanzamiento de su tercera camiseta para la temporada 2025/26.
El equipo italiano presentó una prenda negra con una banda desvanecida en homenaje al Millonario y la frase "eterna amistad" en el dorso.
El anuncio tuvo como figura principal a Giovanni Simeone, delantero surgido en Núñez y actual jugador del Torino. En redes sociales, el club publicó el mensaje: "Compartimos la misma sangre, hermano".
El lazo entre ambos clubes nació tras la tragedia de Superga, ocurrida en 1949, cuando River viajó a Turín para disputar un amistoso solidario a beneficio de las familias de las víctimas.