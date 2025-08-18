Ulises Saravia obtuvo la tercera presea dorada para la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 tras proclamarse campeón en los 100 metros espalda con un registro de 53s89, lo que marcó un nuevo récord panamericano en su categoría.

La celebración resultó llamativa por su particularidad: lejos de la euforia habitual, el nadador mantuvo un semblante serio y, aún dentro de la pileta, llevó su dedo índice a los labios en señal de silencio.

Cómo fueron los triunfos de Ulises Saravia en los Juegos Panamericanos

La natación argentina continúa brindando satisfacciones en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En esta ocasión, Ulises Saravia se consagró en los 100 metros espalda y aportó la tercera medalla de oro para la delegación nacional, sumando su triunfo a los ya logrados por Agostina Hein y Malena Santillán.

El marplatense, elegido abanderado en la apertura junto a la leona Juana Castellaro Mollero, registró un tiempo de 53s89, con el que superó la marca que había quedado como récord en los Panamericanos Junior de Cali 2021 (55s38).

Cuál fue el gesto de Ulises Saravia que sorprendió a todos

Más allá de la hazaña deportiva, lo que se llevó gran parte de la atención fue su peculiar celebración. Al salir de la pileta, Saravia se llevó el dedo índice a la boca en señal de silencio. Consultado luego por TyC Sports, dejó una frase que despertó aún más dudas: “Hay gente en el equipo que nos complica la competencia”.

Con apenas 19 años, el nadador ya se perfila como una de las figuras más prometedoras del país, con medallas internacionales en su haber. Sus próximos desafíos serán el Mundial Junior en Rumania y, posteriormente, su llegada a la Universidad de Tennessee, donde continuará desarrollando su carrera. Una auténtica joya del deporte argentino.