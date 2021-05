El video es para mirar en loop, dura menos de un minuto. Es la conferencia de prensa de Pedro Troglio tras haber pedido 2-1 contra Motagua el partido de ida de la final del torneo de Honduras.

El equipo de Troglio, Olimpia -actual campeón- finalizó el encuentro con 8 futbolistas por las expulsiones de Elvin Casildo, Edwin Rodríguez y Deybi Flores lo que provocó la ira de Troglio que ingresó al terreno de las acciones para increpar al árbitro Armando Castro.

Las polémicas y el ingreso a la cancha de Troglio, inatajable



Lo que dijo Pedro en conferencia

"Soy un loco, no me importa nada, vayan y pregúntenle a Diego Vázquez que se tiene que callar la boca, pero ustedes no dicen nada, sin embargo a mí me dicen que tengo que controlar, no tengo que controlar a nadie, no es así, acá todos tienen que controlar, pregúntele porqué habla tanto, descontrola el partido, los árbitros y todo, vamos a ser justo con todos, yo me callo siempre la boca, me aguanto todas las pelotudeses que hablan, me chupa un huevo que bicampeón, ya soy campeón, no me interesa tricampeonato, y me vienen a preguntar porqué reacciono, lo hago porque tengo 40 años en el fútbol y soy un loco de mierda".