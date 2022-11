A una semana del debut ante Arabia Saudita, por el Grupo C, Troglio imaginó: "Debe sentir una gran responsabilidad pero le diría que disfrute este momento, que siga así que lo está haciendo muy bien".

"Lo que hay que tener en claro es que hoy es todo lindo pero estamos en la Argentina y si no salís campeón, la Scaloneta se termina, van a decir que se le pincharon las gomas", bromeó Pedro Troglio con su franqueza habitual en diálogo con el periodista Osvaldo Fanjul de la agencia Télam.

“Somos así”, se lamentó el DT. Y agrehgó: "Tendrían que valorarse otras cosas pero si te va mal, nadie reconoce nada: ni el invicto ni como llegaste. Salir segundo en un Mundial o estar entre los cuatro mejores es muy bueno pero en nuestro país no sirve. Te matan".

"Ganar la Copa América fue un impacto muy fuerte, un momento crucial, porque a veces necesitás de un título, te mejora. Le vino bien a Messi, a Di María, a todo el plantel y al cuerpo técnico, los liberó", analizó el hoy entrenador de Olimpia de Honduras.

Sobre el modo de vivir el fútbol en Argentina, el ex DT de San Lorenzo opinó: "El fútbol argentino es muy cruel si no te acompañan los resultados. Hay que tenerlo claro. Los técnicos y los jugadores pasan. Hay que aprender a disfrutar lo bueno. La enseñanza de Scaloni es tremenda. No importa la experiencia, te puede ir o mal como entrenador o como jugador", reflexionó.