El presidente de River, Jorge Brito habló de repatriar en el futuro a jugadores emblema que jugaron en el Millonario. “Indudablemente hay ex jugadores de River que quieren volver, pero no pueden pretender ganar en River lo que ganan en el exterior”, declaró Jorge Brito en ESPN.

Y explicó: "Con nuestra economía no podemos pagar lo mismo que afuera. También necesitamos que sea alguien pretendido por el cuerpo técnico, hay que buscar un equilibrio. No tiene sentido traer un jugador por el simple hecho que haya tenido un buen pasado, no le haríamos un favor".

Sobre la continuidad de Marcelo Gallardo, el presidente fue claro: "Si fuera por mí firmaría con Gallardo por tres años más".

Caso por caso

El defensor Ramiro Funes Mori, de 31 años, firmó con Cruz Azul de México hasta diciembre de 2023.

Roberto Pereyra, también de 31, termina su vínculo con Udinese de Italia en junio próximo.

Matías Kranevitter, de 29, finaliza su contrato Monterrey de México en diciembre de 2023.

El suelo de Otamendi

Nicolás jugará en Benfica de Portugal hasta junio de 2023 y tiene planeado terminar su carrera en Argentina tras el Mundial con la Selección en Qatar 2022.